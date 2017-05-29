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وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

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مصراوي Masrawy

وزير شئون مجلس النواب: مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

02:23 م الإثنين 29 مايو 2017

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

كتب- أحمد علي:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية بالشكل الذى يتيج حرية العمل النقابى العمالى فى ، وبما يتفق مع الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن.

وأوضح الوزير في بيان له اليوم الأثنين، أن الحكومة أعدت مشروع القانون وقدمته لمجلس النواب، حيث بدأت لجنة القوى العاملة فى مناقشته ووافقة عليه من حيث المبدأ، ؤكدا أن أن مشروع القانون احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الإعتيارية، وأتاح لها الحق فى ممارسة أنشتطاها دون أى تدخلات، كما اتاح تكوين اللجان النقابية للعاملين بالمنشأت.

ولفت وزير شئون مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يحظر أنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو سياسى حتى لا تخرج المنظمات عن الهدف الذى أنشأت من أجله، كما حظر القانون تضمين النظام الأساسى للمنظمات العالية أو لوائحها الداخلية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق.

وقال "مروان" إن الحكومة فى انتظار انتهاء مجلس النواب من دراسة القانون ومناقشته داخل النواب لأنه سيكون له أثر فى تفعيل العمل النقابى فى مصر.​

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مصراوي Masrawy

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