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مصطفي الفقي لمصراوي :أتطلع لاستكمال مسيرة "إسماعيل سراج الدين"

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مصراوي Masrawy

مصطفي الفقي لمصراوي :أتطلع لاستكمال مسيرة "إسماعيل سراج الدين"

02:16 م الإثنين 29 مايو 2017

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، لمصراوي، إنه يعكف على دراسة كل ملفات المكتبة، وأنه يتطلع إلي استكمال مسيرة الدكتور اسماعيل سراج الدين المدير السابق لمكتبة الاسكندرية.

وأضاف الفقي، أنه حريص على استكمال ماتم بناؤه في السابق حتي يصل الي مستوى الرضاء الشعبي والدولة المصرية

كان الرئيس عبد الفتاح ، قد صدّق على تعيين الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، مديرا لمكتبة الإسكندرية، خلفا للدكتور إسماعيل سراج الدين، المنتهية إدارته، واستقبل مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية المدير الجديد للمكتبة، بعد موافقة الرئيس السيسي على الترشيح المقدم من اللجنة التي شُكلت من مجلس الأمناء .

كما شهدت مكتبة الاسكندرية امس مؤتمرا صحفيا بمناسبة تسليم وتسلم إدارتها، شارك فيه كل من الدكتور مصطفى الفقى المدير الجديد لها والدكتور عادل البلتاجى، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء المكتبة ، والدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير المؤسس للمكتبة.

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