محافظ الإسكندرية يحيل مهندسًا بحي المنتزه أول للنيابة الإدارية
محافظ الإسكندرية يحيل مهندسًا بحي المنتزه أول للنيابة الإدارية
02:10 م الإثنين 29 مايو 2017
الإسكندرية – محمد عامر:
قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم الإثنين، إحالة مهندس بإدارة التنظيم بحي المنتزه أول، للنيابة الإدارية، للتحقيق معه لتقصيره في العمل، وتسببه في الإضرار بالصالح العام.
وكانت تحقيقات الشؤون القانونية بالمحافظة، قد كشفت مخالفة المهندس "ح. م. أ" لأحكام القانون فيما يخص العقار المخالف بشارع 16 قبلي الكنيسة بحي المنتزه أول.
وتبين من التحقيقات أن المهندس المذكور لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف أحكام القانون المنصوص عليها، فيما يخص البناء المخالف، ما سهل على المقاول التمادي في مخالفته والإضرار بالصالح العام.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين، وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله، وإلحاق الأذى بالمواطنين للمحكمة التأديبية.
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