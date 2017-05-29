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المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزى يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الإثنين-، بواقع قرش واحد فقط مسجلا نحو 18.14 جنيها للبيع، في مقابل نحو 18.13 جنيها خلال تعاملات أمس الأحد.
وقال البنك إنه تم رفع سعر شراء الدولار أيضا بواقع قرش واحد أيضا، ليسجل نحو 18.01 جنيها، في مقابل نحو 18 جنيها خلال تعاملات أمس.
وارتفع سعر الدولار في بنك إيران للتنمية مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء في مقابل نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء.
وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الاسلامى ليسجل نحو للبيع18.17 جنيها و18.07 للشراء، وسجل الدولار في البنك التجارى الدولي نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.
وثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء في كلا من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

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