أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

Google+ Print
الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧٪‏ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها ٧٪‏، ليصل الحد الأدنى لمجموع العلاوتين إلى١٣٠ جنيها.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الإستثمار عقب انتهاء اجتماع الحكومة الإسبوعى اليوم "الاثنين"، أنه سيتم صرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪‏ إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪‏ بحد أدني ١٣٠ جنيه مجموع العلاوتان.
وأضاف، أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق والسندات الخاصة التابعة للجهات الحكومية، والتى تتضمن ٣٣ مليار جنيه إجمالى ما يوجد بالصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن الصرف سيكون بدءا من أول يوليو المقبل.
وأشار، الوزير إلى أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق والسندات الخاصة التابعة للجهات الحكومية، والتى تتضمن ٣٣ مليار جنيه إجمالى ما يوجد بالصناديق الخاصة.
وشدد وزير المالية، على أن الحكومة تقر حزمة ضمان اجتماعى إضافية، بقيمة 43 مليار جنيه فى السنة المالية 2017-2018، وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضا زيادة معاشات التقاعد إلى 15% ومرتبات الموظفين 14-20% وإضافة 100 جنيه شهريا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للخصم الضريبى، كما وافق على تعديل قانون ضريبة الدخل، بزيادة حد الإعفاء من 6500 لـ 7200 جنيه.
وأضاف، أن الخصم الضريبى سيكون على الفئات الضريبية بنسبة خصم الشريحة الأولى ٨٠٪‏ والثانية ٤٠٪‏، مشيرا إلى أن مشروع قانون الضريبة على الدخل خمس شرائح، يتم فيها تخفيض الضريبة، حيث تتضمن الشريحة الأولى الأعفاء حتى٧٢٠٠ جنيه فى السنة، والشريحة الثانية تتضمن إعفاءًا بنسبة ١٠٪‏ لمن يزيد دخله عن ٧٢٠٠جنيه وحتى ٣٠ ألف جنيه، أما الشريحة الثالثة فتتضمن زيادة حد الإعفاء بنسبة ١٥٪‏ بداية من الدخل الذى يبدأ من ٣٠ ألف جنيه وحتى ٤٥ ألف جنيه، والشريحة الرابعة والتى يصل فيها دخل الفرد لأكثر من ٤٥ ألف وحتى ٢٠٠ ألف جنيه بنسبة ٢٠٪‏، والشريحة الخامسة أكثر من ٢٠٠ ألف فتصل نسبة الضريبة إلى ٢٢،٥٪.‏
بينما قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مجلس الوزراء وافق على معاملة ضحايا حادث أتوبيس المنيا الإرهابى معاملة الشهداء، بحيث يصرف تعويض 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة ومعاش استثنائى ١٥٠٠ جنيه.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة

«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة