الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

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قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧٪‏ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها ٧٪‏، ليصل الحد الأدنى لمجموع العلاوتين إلى١٣٠ جنيها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الإستثمار عقب انتهاء اجتماع الحكومة الإسبوعى اليوم "الاثنين"، أنه سيتم صرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪‏ إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪‏ بحد أدني ١٣٠ جنيه مجموع العلاوتان.

وأضاف، أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق والسندات الخاصة التابعة للجهات الحكومية، والتى تتضمن ٣٣ مليار جنيه إجمالى ما يوجد بالصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن الصرف سيكون بدءا من أول يوليو المقبل.

وأشار، الوزير إلى أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق والسندات الخاصة التابعة للجهات الحكومية، والتى تتضمن ٣٣ مليار جنيه إجمالى ما يوجد بالصناديق الخاصة.

وشدد وزير المالية، على أن الحكومة تقر حزمة ضمان اجتماعى إضافية، بقيمة 43 مليار جنيه فى السنة المالية 2017-2018، وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضا زيادة معاشات التقاعد إلى 15% ومرتبات الموظفين 14-20% وإضافة 100 جنيه شهريا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للخصم الضريبى، كما وافق على تعديل قانون ضريبة الدخل، بزيادة حد الإعفاء من 6500 لـ 7200 جنيه.

وأضاف، أن الخصم الضريبى سيكون على الفئات الضريبية بنسبة خصم الشريحة الأولى ٨٠٪‏ والثانية ٤٠٪‏، مشيرا إلى أن مشروع قانون الضريبة على الدخل خمس شرائح، يتم فيها تخفيض الضريبة، حيث تتضمن الشريحة الأولى الأعفاء حتى٧٢٠٠ جنيه فى السنة، والشريحة الثانية تتضمن إعفاءًا بنسبة ١٠٪‏ لمن يزيد دخله عن ٧٢٠٠جنيه وحتى ٣٠ ألف جنيه، أما الشريحة الثالثة فتتضمن زيادة حد الإعفاء بنسبة ١٥٪‏ بداية من الدخل الذى يبدأ من ٣٠ ألف جنيه وحتى ٤٥ ألف جنيه، والشريحة الرابعة والتى يصل فيها دخل الفرد لأكثر من ٤٥ ألف وحتى ٢٠٠ ألف جنيه بنسبة ٢٠٪‏، والشريحة الخامسة أكثر من ٢٠٠ ألف فتصل نسبة الضريبة إلى ٢٢،٥٪.‏

بينما قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مجلس الوزراء وافق على معاملة ضحايا حادث أتوبيس المنيا الإرهابى معاملة الشهداء، بحيث يصرف تعويض 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة ومعاش استثنائى ١٥٠٠ جنيه.