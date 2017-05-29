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برلماني : تحصيل «السياس» فلوس من المواطنين بلطجة وسرقة بالإكراه

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برلماني : تحصيل «السياس» فلوس من المواطنين بلطجة وسرقة بالإكراه برلماني : تحصيل «السياس» فلوس من المواطنين بلطجة وسرقة بالإكراه

التحرير

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قال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن ظاهرة «السايس» في الشارع المصري، أصبحت مدعاة لممارسة البلطجة وتجاوز القانون، والجميع يعاني من هذه الظاهرة وسلبياتها.

 

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الاثنين برئاسة النائب أحمد السجيني، أن «كل سكان القاهرة يعانون من السياس وتجاوز القانون لأن ظاهرتهم أصبحت مدعاة للبلطجة، أثناء استعراض فلسفة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات السيارات».

 

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وأوضح مقلد الذي قدم مشروع القانون، ويناقش اليوم، بحضور اللواء عصمت الأشقر، وكيل الإدارة العامة للمرور، أن هذه الظاهرة منتشرة في محافظاتي الإسكندرية والقاهرة، وبالتالي لابد أن نواجهها بكل حسم، وقال: «أي حد بيروح يركن عربيته في القاهرة بيطلعله ميت عفريت يطلب فلوس».

 

ولفت إلى أن موقف والدولة من هذه الأزمة غير منطقي، حيث لم تستفد الدولة من أي أموال يتم تحصيلها.. وقال:«تحصيل السياس فلوس من المواطنين بلطجة وسرقة بالإكراه».

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