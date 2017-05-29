«عبد العال» يطالب السلطة القضائية بسرعة الفصل في قضايا الإرهاب

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طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، السلطة القضائية بسرعة الفصل في قضايا الإرهاب وسرعة إصدار الأحكام علي الارهابيين، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه للقيام بالأعمال الإرهابية.

وقال عبدالعال خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، إنه لابد من الضرب بيد من حديد علي الإرهاب والإرهابين، مضيفاً: «ما يحدث هو قدر مصر».

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وبدأت الجلسة العامة للبرلمان منذ قليل، وطالب عبد العال، أعضاء البرلمان بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة، على أرواح الـ 29 شهيدا الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم بمحافظة المنيا يوم الجمعة الماضية.