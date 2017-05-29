نائب يكشف غياب التمثيل حقيقي للعمال في مناقشات «قانون العمل»

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أكد صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة وجود تمثيل جيد لكافة الأطراف التى تشارك فى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد، ودعوة كافة المعنيين بالقانون.

وقال «عيسى» خلال أول جلسة للحوار المجتمعى حول قانون العمل بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، إنه ليس هناك تمثيل حقيقى للعمال وأصحاب الأعمال، مطالبًا بألا تكون جلسات الحوار حكرا على أحد.

وشدد النائب عبدالفتاح محمد، على ضرورة دعوة كل من هو مهتم بالشأن العمالي ومن «اكتوى» بنار قانون العمل الحالى سىء السمعة - بحسب قوله.

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ورد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا : «أرسلنا خطابات لكافة الجهات المهتمة بالقانون للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى من بينهم اتحادي الصناعات والغرف التجارية وكذلك الغرف السياحية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وناقشنا القانون خلال 27 جلسة ونعد قانون لخدمة العمال وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، بشأن قانون العمل الجديد.