«السوق السوداء» صائمة عن تداول الدولار.. والريال السعودي الأكثر رواجًا

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شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2017 استقرار نسبي في الأسعار مسجلا في البنك المركزي نحو 18.03 جنيه للشراء و18.13 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعى المصري، نحو 17.95 للشراء و18.05 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك عودة، وبنك الإسكندرية، والاتش اس بي سي، والبنك العربي، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك بلوك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والاسكان، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول والبنك الأهلي الكويتى "بيريوس" نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.

وعن متوسط العملات الاجنبية اليوم بالبنوك المصرية اليوم فقد سجل سعر اليورو نحو 20.03 جنيه للشراء و20.18 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى نحو 22.96 جنيه للشراء و23.16 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وعن العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم نحو 4.7 جنيه للشراء، و4.8 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 59.14 جنيه للشراء، و59.47 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتى نحو 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

وعن السوق السوداء فقد أكد عدد من المتعاملين أن السوق يكاد يكون متوقف وأنه لا رواج إلا للريال السعودي الذي تخطى حاجز الـ 5 جنيهات منذ الإسبوع الماضى مسجلا 5.20 للشراء و5.30 للبيع، نظرا لموسم الحج أما عن باقى الأسعار فتكاد تكون مقتربة تماما من البنوك أو شبه متوقف تداولها مؤكدين أن الأمر سيستمر على هذا النحو طوال شهر رمضان.