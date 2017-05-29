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«عبد العال» يخاطب رؤساء اللجان النوعية بإنهاء اجتماعاتها والتوجه للجلسة العامة

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«عبد العال» يخاطب رؤساء اللجان النوعية بإنهاء اجتماعاتها والتوجه للجلسة العامة «عبد العال» يخاطب رؤساء اللجان النوعية بإنهاء اجتماعاتها والتوجه للجلسة العامة

التحرير

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خاطب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية بضرورة إنهاء اجتماعاتها المنعقدة والتوجه للجلسة العامة، لتبدأ في موعدها.

 

وجاء خطاب علي عبد العال، اليوم، الاثنين، بعدما فشلت كل محاولاته في الجلسات الماضية، لبدء الجلسات في موعدها المحدد، نظرا لانشغال أغلب اللجان في الاجتماعات، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. 

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وامتثل النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة، لتوجيهات علي عبد العال، وأنهى الاجتماع، بينما أكد وكيل لجنة القوى العاملة، النائب محمد وهب الله، استمرار اجتماع اللجنة لمناقشة قانون العمل، ولكن دون إطالة في المناقشة. 

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التحرير

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