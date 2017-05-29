«ساعة» ياسر جلال و«مكياج» مي عمر.. أخطاء فادحة وقع بها 5 مسلسلات رمضانية

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رغم بث عدد ليس بالكثير من حلقات المسلسلات الرمضانية والتميز الواضح في الدراما هذا العام، لم تخل بعضها من السقطات والأخطاء التي قد تكون بسيطة في بعض الأحيان، فشهد بعضها أخطاء إخراجية أو فنية أو تقنية أو غيرها، ولكنها أثارت السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سذاجة بعضها، ونرصد بعضًا منها في التقرير التالي..

"الحالة. ج"

لم تخل الحلقة الأولى من مسلسل "الحالة. ج" من الأخطاء، خاصة في المشهد الذي جمع الفنان عمرو صالح الذي يقوم بدور "الضابط"، وبين أحد أفراد الحرس المكلف بحماية الفنان أشرف زكي "رجل الأعمال"، وذلك عندما سأله الضابط عن توقيت عمله مع رجل الأعمال فأجاب "7 سنوات"، وعند تكرار السؤال أجاب "4 سنوات" في نفس المشهد.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة تحدث له مشكلة يدخل على إثرها في علاقة من نوع خاص مع مديرة إحدى الهيئات الطبية وتتولى الأحداث، والمسلسل من بطولة حورية فرغلى، وأحمد زاهر، وطارق عبد العزيز، وأشرف زكى، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وتأليف فايز رشوان ومن إخراج حسين شوكت.

صلاة "هادي الجيار" بالحذاء

هجوم كبير تعرض له الفنان "هادي الجيار"، حيث زعم البعض أنه ظهر بأحد المشاهد في مسلسل "الزيبق" وهو يصلي بالحذاء، ولكن لقطات المسلسل أثبتت أن الجيار خلع حذائه بسرعة دون أن يظهر ذلك في المشهد بوضوح نظرًا لوجود منضدة صغيرة أمام مكتبه أحالت دون ظهوره وهو يخلع حذائه بقدميه بسرعة قبل أن يقوم.

صورة "عادل إمام" وزوجته

وقع أيضًا فريق عمل مسلسل "عفاريت عدلي علام"، في خطأ واضح خلال أحد المشاهد التي ظهرت فيها مي عمر وهي تستعيد ذكريات والدتها الراحلة، حتي تفاجئ بصورة جمعت والدتها بعادل إمام في شبابها، ويتضح أن الصورة قديمة بالفعل للفنان عادل إمام مع زوجته، ولكن تم تعديل الصورة واستبدال زوجته بصورة "مي عمر"، وكأنها والدتها في عمر الشباب، الأمر الذي أعتبره البعض غير مقنعًا، خاصة وأن الصورة الأصلية متداولة بشكل كبير من قبل.

وتقوم مي في المسلسل بشخصية ابنة أكثر امرأة أحبها "عدلي علام"، الشخصية التي يؤديها الزعيم، وكانت تعالج في أحد مصحات العلاج النفسي في أمريكا وعادت إلى مصر، وعندما تصل "مي" إلى مصر تحاول مقابلة الرجل الذي كان يحب أمها، ونظراً لقوة العلاقة مع والدتها، يعاملها كابنة له وترى فيه هي الأخرى الأب الذي تفتقده.

"عفاريت عدلي علام" تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام وهالة صدقي وغادة عادل ومي عمر، وكمال أبو رية وغيرهم.

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"ظل الرئيس"

على الرغم من الإشادة الواسعة التى يحظى بها مسلسل "ظل الرئيس"، والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال؛ فإن مخرجي المسلسل لم يلتفتوا لخطأ واضح في الحلقة الأولى، خاصة في مشهد المطاردة بين ياسر جلال وعصابة تريد قتله هو وعائلته، وظهر وقتها وهو يرتدي ساعة في يده الشمال، وعند إطلاق النار على نجله وزوجته أوصلهما للمستشفي، وظهر وقتها "جلال" بدون الساعة التي كان يرتديها.

وتدور أحداث المسلسل داخل كواليس الرئاسة، في فترات ثورة 25 يناير من خلال شخصية ضابط بالحرس الجمهوري ينقذ الرئيس من محاولة الاغتيال ثم يتقدم باستقالة، ولكن تقتل زوجته ليعود إلى الخدمة من أجل البحث والانتقام.

المسلسل من بطولة ياسر جلال ومحمود عبد المغني وعلا غانم وهنا شيحة ودينا فؤاد وعزت أبو عوف، ومن تأليف إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.

"مكياج" مي عمر

وقعت الفنانة مي عمر في خطأ آخر خلال أحد المشاهد في مسلسل "عفاريت عدلى علام"، حيث ظهرت وهي قادمة من الخارج بسيارة كانت تستقلها بمكياج "وردي" اللون، ثم تدخل الفيلا التي كانت تعيش بها مع والدتها بمكياج "برتقالي"، ثم تبدل في المشهد التالي باللون الوردي مرة أخرى، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين؛ خاصة وأنها لم يكن هناك وقت كافي حتى لتغير المكياج.