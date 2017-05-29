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المترو يوفر كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

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مصراوي Masrawy

المترو يوفر كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

02:07 م الإثنين 29 مايو 2017

المترو يوفر كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

كتب– عبد الله قدري:

وجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتوفير كراسي طبية متحركة داخل محطات مترو الأنفاق , لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على التنقل بسهولة نظراً للازدحام الدائم وصعوبة حركة المرضى.

في هذا السياق صرح المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة لن تتخلى أبداً عن المشاركة بكل الجهود المتصلة بحقوق الإنسان، ومراعاة المرضى وكبار السن وذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير سبل الراحة للمرضى حق أصيل لهم؛ حيث تم توزيع الكراسي الطبية المجهزة لتقديم المساعدة لكبار السن بالمحطات التالية ( 2 كرسى بمحطة سعد زغلول – كرسي بمحطة السادات– 2 كرسي بمحطة جمال عبد الناصر- 2 كرسي بمحطة أحمد عرابي – 2 كرسي بمحطة الشهداء – 1 كرسي بمحطة سراي القبة)، مؤكداً بأنه سيتم تعميم هذه الخدمة تباعاً بجميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

من جانبه أكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، على وجود الكراسي الطبية بالمحطات طوال فترة التشغيل وبصفه مستمرة ، مشدداً بضرورة حسن معامله الركاب وتقديم كافة الخدمات لتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب .

وأشار صبره أن الشركة لن تدخر جهداً في تقديم تلك الخدمة الإنسانية لجمهور الركاب، وأن مثل تلك الأعمال الإنسانية يعد فخراً لكل من يشارك في توفير الخدمات الجليلة والمساعدات الإنسانية للجمهور.

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