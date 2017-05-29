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سلاح الجو الأمريكي يضاعف عدد غاراته في أفغانستان بثلاث مرات

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مصراوي Masrawy

سلاح الجو الأمريكي يضاعف عدد غاراته في أفغانستان بثلاث مرات

02:07 م الإثنين 29 مايو 2017

سلاح الجو الأمريكي يضاعف عدد غاراته في أفغانستان بثلاث مرات

كابول - (د ب أ):

صرح متحدث عسكري أمريكي بأن سلاح الجو ضاعف بثلاث مرات عدد الغارات التي يشنها في أفغانستان ضد مسلحي تنظيمي طالبان و داعش منذ العام الماضي.

وقال بيل سالفين المتحدث باسم القوات الأمريكية ومهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن نحو 900 غارة جرى تنفيذها في الفترة من يناير وحتى أبريل، مقارنة بأقل من 300 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح سالفين أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد "منح سلطات إضافية" للجنرال جون نيكولسون قائد المهمة لإجراء المزيد من الغارات منتصف يونيو من العام الماضي.

كما ارتفع عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء غارات القوات الأمريكية والأفغانية في 2017، ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان الزيادة بأنها "مزعجة".

وقد لقي 72 مدنيا حتفهم وأصيب 76 آخرون في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بثمانية قتلى و21 جريحا فقط في الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد شهد عام 2016 ارتفاعا بنسبة 99% في عدد المدنيين ضحايا الغارات الجوية بالمقارنة بعام 2015، حيث ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى 250 قتيلا و340 مصابا.

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