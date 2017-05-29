إحالة كاتبين بالإدارة الطبية في تلا بالمنوفية للمحاكمة التأديبية
إحالة كاتبين بالإدارة الطبية في تلا بالمنوفية للمحاكمة التأديبية
02:08 م الإثنين 29 مايو 2017
كتب- عمرو علي:
أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة كل من "إ.ع.ا" كاتب بالوحدة الصحية بالكمايشة الإدارة الطبية بتلا، "ن.ع.ا" كاتب بالإدارة الطبية بتلا للمحاكمة التأديبية.
وجاء قرار الإحالة لأنهما في يوم غضون شهر يونيو 2016 سلكا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وشاغليها، وخالفًا القواعد والأحكام المالية وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة شبـين الكوم القسم الرابع الإدارية في القضية رقم 924 لسنة 2016 والتي باشرها الأستاذ عبد المنعم مجدي وكيل النيابة بأشراف المـستـشـار أحمد حسني نـائـب رئـيــس الـهــيـئـة مـديــر الـنـيـابـة أن المتهم الأول "إ.ع.ا" كاتب بالوحدة الصحية بالكمايشة الإدارة الطبية بتلا قد تقاعس عن صرف مستحقات العاملين بالوحدة الصحية بالكمايشة عن حصيلة عام 2015 كاملة واستولى على نصف هذه المبالغ بالاشتراك مع المتهم الثاني.
كما اشترك في اصطناع استمارة صرف وهمية تفيد استحقاق العاملين لنصف المبالغ من خلال بصمها بخاتم شعار الجمهورية عهدته لستر استيلائهما على مبلغ قدره 1417.5.
كما استندت النيابة للمتهم الثاني "ن.ع.ا" كاتب بالإدارة الطبية بتلا اصطناع استمارة صرف مستحقات العاملين بالوحدة الصحية بالكمايشة عن حصيلة عام 2015 بتاريخ 16/6/2016 واصطنعت توقيعات العاملين بالوحدة قرين اسم كلا منهم لستر مخالفة استيلائها والمتهم الأول على نصف هذه المستحقات البالغ قدرها 1417.50.
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