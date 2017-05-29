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وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر

01:55 م الإثنين 29 مايو 2017

وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أكدالدكتور إيهاب صفوت، مدير مستشفى 6 أكتوبر الجامعي، لمصراوي، أن الطفل يوسف سامح العربي، لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الإثنين، داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر؛ متأثرا بإصابته بطلق ناري بالنخاع الشوكي بميدان الحصري بأكتوبر.ط

وأضاف "صفوت" لمصراوي، أن حالة الطفل يوسف لم تتحسن خلال فترة تواجده بالمستشفى، مؤكدا: "حالته لم تتحسن بنسبة 1%".

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط المتهم "زياد.م" - (22 عاما) - طالب بكلية التجارة مقيم بمحافظة الفيوم، بعدما كشفت التحريات إطلاق بعض الأشخاص أعيرة نارية في توقيت متزامن للحادث أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم، بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، وعُثر على 18 ظرف فارغ لطلقات بندقية آلية.

تعود الواقعة إلى العاشرة والنصف مساء الخميس قبل الماضي، إذ كان يقف الطفل "يوسف"، رفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، مضيفا أن أصدقاء "يوسف" فوجئوا بسقوطه على الأرض "وقع مرة واحدة"، موضحا أن عددا من المارة ورواد المطعم أسرعوا لاكتشاف الأمر، ونقلوا الطفل إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة.

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