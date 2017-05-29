تجديد حبس قاتل زوجته 15 يومًا في السويس

السويس ـ حسام الدين أحمد:

قرر المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الإثنين، تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري.

كانت مباحث السويس قد كشفت، الجمعة الماضية، غموض العثور على جثة سيدة بجوار مقابر الصدقة بعرب المعمل، التابعة لحي فيصل، ملفوفه بملاءة، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب.

وشكل العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث، توصلت تحرياته إلى أن المجني عليها تدعى "نجلاء. ط"، وشهرتها "ياسمين" مقيمة بمنطقة اليسر، وأن زوجها صعقها بالكهرباء بعد تعذيبها وضربها، لشكه في سلوكها.

وضبط الرائد علي جابر رئيس مباحث قسم شرطة فيصل، الزوج المتهم "هاني. ش"، مسجل خطر سرقات، حيث أقر المتهم أمام العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث، بقتل زوجته، لشكه في سلوكها.

وأوضح أنه ضربها بعد إنكارها المعلومات التي واجها بها، فأحضر سلكا كهربائيا وصعقها حتى ماتت، ثم نقلها بسيارته، وألقى جثتها في مقابر الصدقة بعرب المعمل.

وبتفتيش سيارة المتهم، عثر بداخلها على فرد خرطوش.