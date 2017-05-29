أخر 20 سنة «لا ليجا»..برشلونة يتفوق على ريال مدريد

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بدأ العمل بمنح الفريق المنتصر في الدوري الإسباني 3 نقاط بدلًا من نقطتين منذ 20 عاما، ومنذ ذلك الحين وباحتساب عدد النقاط التي جمعها كل الفرق، نجد أن برشلونة يتواجد في الصدارة بفارق 5 نقاط فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وجمع برشلونة 1,616 نقطة من أصل 2,280 نقطة ممكنة وذلك بداية من موسم 1997- 1998، بينما جمع الريال 1,611 نقطة خلال نفس الفترة، وحصد برشلونة 10 ألقاب في الدوري الإسباني مقابل 6 لريال مدريد ولقبين لفالنسيا ولقب لكل من أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا.

وفي الفترة ما بين عامي 1998 و2007، بلغ معدل النقاط التي يحتاجها أي فريق للتتويج باللقب يصل إلى 77,4 نقطة، وارتفع ذلك المعدل في العقد الأخير إلى 93,6 نقطة.

وتوج مورينيو باللقب مع ريال مدريد في عام 2012 برصيد 100نقطة بينما حصل ديبورتيفو لاكورونيا على اللقب في بداية الألفية الجديدة برصيد 69 نقطة.

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وشهد الدوري الإسباني ارتفاع تدريجي في عدد الفرق من 10 إلى 12 إلى 14 إلى 16 إلى 18 وصولا إلى 20 نادي في موسم 1987- 1988 ومن ثم ارتفع العدد إلى 22 نادي بداية من موسم 1995- 1996 قبل أن تنتهي تلك التجربة في موسم 1996- 1997 ويعود عدد الفرق إلى 20 نادي.

وفي أول 5 مواسم من الشكل الحالي للدوري الإسباني، حصد برشلونة 344 نقطة بينما حصد البرسا في الفترة ما بين عامي 2012 و2017 462 نقطة، مما يظهر الطفرة الكبيرة التي حققها العملاق الكتالوني مؤخرا.

وبدوره جمع ريال مدريد في أول 5 مواسم من الشكل الجديد للدوري الإسباني 339 نقطة بينما حصد في أخر 5 أعوام 447 نقطة.

وشارك في الدوري الإسباني منذ عام 1997 40 ناديا، وذلك في الوقت الذي لم تهبط فيه أندية برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيك بلباو وإسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية.