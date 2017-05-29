تيري يحلم بالعودة إلى ملعب ويمبلي

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أعرب المدافع الإنجليزي جون تيري عن أمنيته في العودة من جديد إلى ملعب ويمبلي كمدرب وذلك بعد خسارته على ذلك الملعب مع تشيلسي يوم السبت الماضي أمام أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-1.

ومن المنتظر أن يغادر تيري صفوف تشيلسي الشهر المقبل، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيعتزل كرة القدم نهائيا أم سيواصل اللعب في صفوف فريق أخر.

وأوضح تيري بأنه بصرف النظر عن ما إذا كان سيعتزل أم سيواصل اللعب، فأنه يحلم بالعودة إلى ملعب ويمبلي من جديد كمدرب.

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وأشار المدافع الإنجليزي إلى حرصه الموسم الماضي على الحصول على بعض الدورات التدريبية في مجال التدريب خلال فترات توقف اللعب.

وأضاف تيري بأنه يشعر بأنه يمتلك الكثير من الخبرة التي يرغب في نقلها للاعبين سواء الشباب أو الجيل الحالي من اللاعبين، وسيكون هدفه الواضح هو تدريب نادي كبير في المستقبل.