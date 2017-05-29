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«أوبل» تحدد موعد الكشف عن تقنيات القيادة الذاتية

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«أوبل» تحدد موعد الكشف عن تقنيات القيادة الذاتية «أوبل» تحدد موعد الكشف عن تقنيات القيادة الذاتية

التحرير

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تستعد شركة "أوبل" الألمانية، لطرح مفهومها الاختباري الخاص برؤيتها للسيارات ذاتية القيادة، وذلك خلال سبتمبر المقبل، لتدخل بذلك سباق التصنيع الواسع بين العديد من الشركات المتخصصة في مجال السيارات.

ووفقًا لموقع "موتور 1"، فإن الشركة الألمانية ستتخذ من إصدار "إنسيجنيا" الشهير أساسًا لبناء التقنيات ذاتية القيادة الخاصة بها.

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وأوضح الموقع المتخصص في شئون السيارات، أن "أوبل" استعانت في الأساس بالتكنولوجيا الكبيرة التي تتمتع بها "بيجو – ستروين" لتنفيذ الفكرة، لاسيما بعدما استطاعت الشركة الفرنسية ضم نظيرتها الألمانية من "جنرال موتورز".

 

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