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الصحة العالمية: يجب تقديم مساعدات عاجلة لاحتواء "الكوليرا" في اليمن

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مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: يجب تقديم مساعدات عاجلة لاحتواء "الكوليرا" في اليمن

01:55 م الإثنين 29 مايو 2017

جنيف- (أ ش أ):

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة من جميع أنحاء العالم لاحتواء انتشار وباء الكوليرا في اليمن.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه وفقا لإحصاءات وزارة الصحة اليمنية وأرقام الأمم المتحدة فقد تفاقم انتشار الوباء في 19 إقليما، وتم الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالوباء، فضلا عن 478 حالة وفاة، فيما قالت الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف حالة سجلت خلال اليومين الماضيين فقط.

وكان وفد من منظمة اليونسيف قد زار - في وقت سابق - بعض المنشآت الخاصة لمعالجة المياه في صنعاء لفحصها وتقديم مساعدات في هذا الجانب، بعد إغلاق عشرات من محطات الشرب، والاشتباه في احتواء آبار لمياه الشرب على البكتيريا المسببة للكوليرا.

يذكر أن الهيئة الدولية للصليب الأحمر كانت قد أفادت - في وقت سابق - بأن الحرب بين اليمنية وحركة الحوثيين المتمردة جعلت مهمة السيطرة على الكوليرا في البلاد صعبة، كما رأت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية أن المرض انتشر بسبب الغذاء الفاسد والمياه الملوثة، وأن معالجة المرضى سهلة، ولكن المنظومة الطبية في اليمن على وشك الانهيار، بسبب المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

هذا المحتوى من

Asha

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