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وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يبحثان في القاهرة دعم التعاون مع مصر

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مصراوي Masrawy

وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يبحثان في القاهرة دعم التعاون مع

01:46 م الإثنين 29 مايو 2017

وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يبحثان في القاهرة دعم التعاون مع مصر

القاهرة - (د ب أ):
وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم الإثنين سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من موسكو في زيارة لمصر.

وينضم الوزير شويجو لـوزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف الذى وصل مساء أمس الأحد حيث يلتقيان الرئيس المصري عبدالفتاح لبحث دعم علاقات التعاون .

وقالت مصادر إن الوزيرين الروسيين سيلتقيان خلال زيارتهما مع نظيريهما سامح شكري وزير الخارجية والفريق أول صدقي صبحى وزير الدفاع في إطار المشاورات المصرية الروسية ضمن صيغة 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، والتي ستبحث دعم علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مع بحث آخر التطورات في المنطقة خاصة الأزمات في سورية وليبيا واليمن والعراق ومواجهة التنظيمات الإرهابية .

يذكر أن هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2 تعد الثالثة، حيث عقدت الجولة الأولى في القاهرة في نوفمبر 2013، والثانية بموسكو في فبراير 2014 .

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