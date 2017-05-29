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إزالة 20 ألف حالة تعدٍ على أرض الدولة في 13 يومًا بالمنيا - صور

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مصراوي Masrawy

إزالة 20 ألف حالة تعدٍ على أرض الدولة في 13 يومًا بالمنيا - صور

01:55 م الإثنين 29 مايو 2017

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بالصور.. حملة لإزالة التعديات على نهر النيل في أسوان

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بالصور.. حملة لإزالة التعديات على نهر النيل في أسوان

المنيا- ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 20 ألفا و106 حالات تعد على أرض الدولة، بمساحة 304 آلاف و388 فدانا، منذ بدء حملة استرداد أرض الدولة على مدار 13 يوما، فيما بلغت مساحة الأرض التي تم التقدم بطلبات تقنينها 277 ألفا و688 فدانا.

وأوضح تقرير عرضته غرفة عمليات المحافظة، على عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، أن مركز ومدينة بني مزار، شهد إزالة 62 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي والغربي، بمساحة 2497 فدانا و6 قراريط و13 سهما، كما تم توقيع إقرارات لتقنين أوضاع أراضي بواقع 64 حالة بمساحة 447 فدانا و15065 مترا مباني.

وفي مركز ومدينة سمالوط، أزالت الوحدة المحلية التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة وأملاك الآثار بقرية جبل الطير القبلية، وتنفيذ 6 حالات إزالة تعد على أملاك الآثار و١٥ حالة إزالة على أملاك الدولة، بالتنسيق مع نقطة شرطة دير جبل الطير وآثار المنيا الشمالية.

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