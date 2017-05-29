إزالة 20 ألف حالة تعدٍ على أرض الدولة في 13 يومًا بالمنيا - صور
إزالة 20 ألف حالة تعدٍ على أرض الدولة في 13 يومًا بالمنيا - صور
01:55 م الإثنين 29 مايو 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. حملة لإزالة التعديات على نهر النيل في أسوان
المنيا- ريمون الراوي:
أزالت الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 20 ألفا و106 حالات تعد على أرض الدولة، بمساحة 304 آلاف و388 فدانا، منذ بدء حملة استرداد أرض الدولة على مدار 13 يوما، فيما بلغت مساحة الأرض التي تم التقدم بطلبات تقنينها 277 ألفا و688 فدانا.
وأوضح تقرير عرضته غرفة عمليات المحافظة، على عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، أن مركز ومدينة بني مزار، شهد إزالة 62 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي والغربي، بمساحة 2497 فدانا و6 قراريط و13 سهما، كما تم توقيع إقرارات لتقنين أوضاع أراضي بواقع 64 حالة بمساحة 447 فدانا و15065 مترا مباني.
وفي مركز ومدينة سمالوط، أزالت الوحدة المحلية التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة وأملاك الآثار بقرية جبل الطير القبلية، وتنفيذ 6 حالات إزالة تعد على أملاك الآثار و١٥ حالة إزالة على أملاك الدولة، بالتنسيق مع نقطة شرطة دير جبل الطير وآثار المنيا الشمالية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ سوهاج يوفر الدجاج بـ37.20 جنيه للقرى الأكثر احتياجًا
-
محافظ المنيا يقدم العزاء في شهداء الحادث الإرهابي
-
الانتهاء من إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة في القليوبية
-
بالصور.. إزالة 299 حالة تعد على 109 أفدنة في سوهاج خلال أسبوع
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور.. عناصر تكفيرية تنشر صورها من داخل السجونأخبار
-
محمد عادل إمام يسخر من رامز جلال في "لمعي القط"فنون
-
المالية: صرف "علاوة غلاء" استثنائية أول يوليو المقبلأخبار
-
طاهر يكشف سبب هروب كوليبالي.. ويؤكد: لن نفرط في حق الأهليرياضة
-
حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيومأخبار
-
البنك الأهلى يرفع الفائدة 1% على الودائع و0.75% على حساب التوفيرأخبار