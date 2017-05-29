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بالصور.. إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات تقنين "وضع اليد" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات تقنين "وضع اليد" بأسيوط

01:52 م الإثنين 29 مايو 2017

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بالصور.. حملة لإزالة التعديات على نهر النيل في أسوان

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بالصور.. حملة لإزالة التعديات على نهر النيل في أسوان

أسيوط ـ أسامة صديق:

تواصل اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأرض المملوكة الدولة، أعمالها، لاستلام الطلبات المقدمة من المواطنين، بديوان عام المحافظة، حيث وصل عدد الطلبات إلى 9 آلاف طلب حتى اليوم الإثنين.

وأوضح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط،أن الطلبات جاءت على تعديات داخل وخارج كردونات المدن على مساحة 91750 فدانا و715666 مترا، جار حصرها ودراستها لاتخاذ قرار بشأنها، وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة،لافتاً إلى أن اللجنة لن تعطي فرصة لأي شخص يريد التربح من أراض الشعب.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقاكاملابين كافة الأجهزة، لضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ،بإنهاء ظاهرة وضع اليد، إما بالتقنين عن طريق اللجنة للجادين، أو سحب الأرض ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها.

وأشار المهندس محمد عبد الجليلالنجار،سكرتير عام المحافظة،إلى تخصيص أكثر من 10 مواقع داخل ديوان عام المحافظة، لاستيعاب العدد الهائل من المواطنين الذين يتوافدون يوميا لتقنين أوضاعهم.

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