الأربعاء.. بدء تلقي تظلمات نتيجتي الإعدادية والابتدائية بالسويس
الأربعاء.. بدء تلقي تظلمات نتيجتي الإعدادية والابتدائية بالسويس
01:44 م الإثنين 29 مايو 2017
السويس ـ حسام الدين أحمد:
قال عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، إن المديرية تبدأ الأربعاء المقبل، تلقي تظلمات نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
وأضاف وحيد، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن لجنة تلقي التظلمات تبدأ العمل الأربعاء المقبل من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا، ولمدة 15 يومًا بمقر إدارة شؤون الطلبة بديوان المديرية.
وفي السياق، قال رضا سليمان، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، أن تقديم التظلمات في نتائج الابتدائية والإعدادية يكون من خلال طلب رسمي مطبوع، متاح بالإدارة، مع تسديد الرسوم المقررة رسمياً بخزينة المديرية قدرها 20 جنيها عن كل مادة دراسية.
وأشار إلى تسلم ولي أمر الطالب إخطاراً بيوم وموعد الاطلاع بمقر الكنترول على ورقة الإجابة من قبل موجهي المادة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس
-
بالصور.. محافظ السويس يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية
-
بالأسماء.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد
-
بالأسماء.. نتيجة الشهادة الابتدائية في السويس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الدولار يرتفع أمام الجنيه في "التجاري الدولي" ويستقر بـ 7 بنوك أخرىأخبار
-
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاريأخبار
-
البنك الأهلى يرفع الفائدة 1% على الودائع و0.75% على حساب التوفيرأخبار
-
المالية: صرف "علاوة غلاء" استثنائية أول يوليو المقبلأخبار
-
"أمن المنيا": فحص سيارة الإرهابيين المستخدمة في حادث دير الأنبا صموئيلأخبار
-
بالفيديو..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامزفنون