الأربعاء.. بدء تلقي تظلمات نتيجتي الإعدادية والابتدائية بالسويس

السويس ـ حسام الدين أحمد:

قال عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، إن المديرية تبدأ الأربعاء المقبل، تلقي تظلمات نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف وحيد، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن لجنة تلقي التظلمات تبدأ العمل الأربعاء المقبل من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا، ولمدة 15 يومًا بمقر إدارة شؤون الطلبة بديوان المديرية.

وفي السياق، قال رضا سليمان، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، أن تقديم التظلمات في نتائج الابتدائية والإعدادية يكون من خلال طلب رسمي مطبوع، متاح بالإدارة، مع تسديد الرسوم المقررة رسمياً بخزينة المديرية قدرها 20 جنيها عن كل مادة دراسية.

وأشار إلى تسلم ولي أمر الطالب إخطاراً بيوم وموعد الاطلاع بمقر الكنترول على ورقة الإجابة من قبل موجهي المادة.