تعليم أسيوط ينهي استعداداته لامتحانات الثانوية العامة
تعليم أسيوط ينهي استعداداته لامتحانات الثانوية العامة
01:41 م الإثنين 29 مايو 2017
أسيوط - أسامة صديق:
أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الإثنين، استعدادتها لامتحانات شهادة الثانوية العامة، التي ستبدأ الأحد المقبل.
وقال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه جار العمل على قدم وساق لسرعة توفير سبل الراحة للملاحظين والمراقبين ومقدري الدرجات، سواء داخل اللجان أو في الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.
وأشار وكيل الوزارة، إلى توقيع بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن أسيوط، لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، ومراجعة حالة السيارات بمعرفة إدارة المرور، وآخر مع مديرية الصحة، لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات، سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وسيارات الإسعاف وداخل مقر تقدير الدرجات والاستراحات.
وأشار إلى تزويد اللجان بمراوح، وعمل صيانة للإضاءة لتفعيلها وصيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة أو زائرة صحية، ونقل أسئلة الامتحانات للجان من مركز توزيع الأسئلة بالمديرية، تحت حراسة الشرطة والجيش.
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