فتح باب التراخيص لمركبات التوك توك في القليوبية
فتح باب التراخيص لمركبات التوك توك في القليوبية
01:21 م الإثنين 29 مايو 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
أعلن العميد محمد درويش، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، فتح باب التراخيص بشكل رسمي لجميع مركبات التوك توك على مستوى وحدات المرور بالمحافظة، والموافقة على إعفاء جميع المتقدمين للترخيص طوال شهر رمضان من رسوم السرفيس، تشجيعا لهم.
وأضاف "درويش"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن باب الترخيص للتوك توك مفتوح حتى يوليو المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مركبة غير مرخصة بالمدن والقرى على مستوى المحافظة.
وأوضح أن كل صاحب ترخيص للتوك توك عليه سداد 10 جنيهات ضريبة سنوية، و118 جنيها كتأمين إجباري.
وناشد مدير الإدارة العامة للمرور، جميع أصحاب مركبات التوك توك، الالتزام بشروط الترخيص، والتقدم لوحدات المرور لتقنين أوضاعهم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مرور القليوبية: طفرة مرورية بميدان المؤسسة وانحسار حوادث الطرق
-
إعادة الحركة للطريق الزراعي السريع بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطوخ
-
بالصور.. محافظ أسيوط يترأس حملة مرورية لتنفيذ قرار ترخيص "التوك توك"
-
الدقهلية تعترف بـ"التوك توك" وسيلة مواصلات بـ"رخصة"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"الضيافة الجوية": بعض الأعمال الفنية تعرضت لنا بجهل تام وسنقاضيهافنون
-
بالفيديو- طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة "أحبك"هو وهي
-
الدولار يرتفع أمام الجنيه في "التجاري الدولي" ويستقر بـ 7 بنوك أخرىأخبار
-
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في السويسأخبار
-
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارهاأخبار
-
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاريأخبار