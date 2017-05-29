فتح باب التراخيص لمركبات التوك توك في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن العميد محمد درويش، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، فتح باب التراخيص بشكل رسمي لجميع مركبات التوك توك على مستوى وحدات المرور بالمحافظة، والموافقة على إعفاء جميع المتقدمين للترخيص طوال شهر رمضان من رسوم السرفيس، تشجيعا لهم.

وأضاف "درويش"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن باب الترخيص للتوك توك مفتوح حتى يوليو المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مركبة غير مرخصة بالمدن والقرى على مستوى المحافظة.

وأوضح أن كل صاحب ترخيص للتوك توك عليه سداد 10 جنيهات ضريبة سنوية، و118 جنيها كتأمين إجباري.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور، جميع أصحاب مركبات التوك توك، الالتزام بشروط الترخيص، والتقدم لوحدات المرور لتقنين أوضاعهم.