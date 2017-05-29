النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار مصر الجديدة

كتب – محمود السعيد:

انتقلت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، الاثنين، لمعاينة حريق نشب بإحدى العقارات بمصر الجديدة.

أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، لإعداد تقرير فني حول أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي للسيطرة على أللسنة اللهب، وفرض كردون أمني في المنطقة.

وتبين بالفحص بأن العقار مكون من ثلاثة طوابق فوق الأرضي، ونشب الحريق في الشقة بالطابق الثالث في مكتبة بغرفة المعيشة، وقامت قوات الاطفاء بمحاصرة كرات اللهب، والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

انتقل اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وقيادات المديرية، اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات السيطرة على الحريق.