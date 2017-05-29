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فرج عامر : لو اهتمينا بالرياضة "مش هنلاقي شباب علي القهاوي ولا بيشربوا مخدرات"

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مصراوي Masrawy

فرج عامر : لو اهتمينا بالرياضة "مش هنلاقي شباب علي القهاوي ولا بيشربوا مخدرات"

01:34 م الإثنين 29 مايو 2017

كتب- أحمد علي:
جددت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفضها للموازنة المخصصة لوزارة الشباب والرياضة، والمجلسين القوميين للرياضة والشباب واستاد القاهرة، قائلا: "لو اهتمينا بالقطاعات المهمة دي مش هنلاقي شباب قاعدين علي القهاوي ولا بيشربوا مخدرات".

ورفض النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأثنين، الموازنة المخصصة لقطاع الشباب والرياضة فى العم المالى 2018-2017 مؤكداً أنها لن تؤدى للنهوض بهذا القطاع.
وحذر عامر، من عدم تخصيص اعتمادات مالية كافية فى الموازنة الجديدة للمشاريع المتوقفة مثل مراكز الشباب و بعض الملاعب فى القرى، واصفاً ذلك بالأمر الكارثى الذى يهدد الرياضة المصرية ويتسبب فى إهدار المال العام.

وأكد أن الإنتهاء من المشاريع الرياضية المتوقفة وعمل مركز شباب فى كل قرية سيكلف الدولة 16 مليار جنيه، وهذا الرقم ليس فى متناول الدولة فى الوقت الحالى.

وتابع: ولكن يجب وضع خطة عمل للانتهاء من التطوير خلال فترة زمنية معينة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وعلى الدولة أن توفر هذه الاعتمادات طبقا لهذه الخطة.

وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل اللجنة، إن الاعتمادات المخصصة لوزارة الشباب والرياضة لا تكفي محافظة واحدة، مضيفا: وبعد كده يسآلوا فيه تطرف ومخدرات وبطالة ليه.

وطالب الزياتي، وزارتي المالية والتخطيط، بإعادة النظر للمخصصات المالية لقطاعي الشباب والرياضة لأنها لا "تليق" ولا تتناسب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

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