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"الصحفيين" تناقش حجب المواقع الإلكترونية خلال أيام

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مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تناقش حجب المواقع الإلكترونية خلال أيام

01:33 م الإثنين 29 مايو 2017

كتبت - هاجر حسني:

قال أبو السعود محمد، أمين عام مساعد نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، إن المجلس سيجتمع خلال أيام لمناقشة عدة موضوعات من بينها حجب المواقع، قانون تنظيم الإعلام المعروض علي مجلس النواب وشؤون الأعضاء.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن النقابة تحتاج لاجتماع عاجل لمناقشة حجب المواقع لأن له الأولوية القصوى.

كانت مصادر أمنية أعلنت، الأربعاء الماضي، حجب 21 موقعًا إليكترونيًا إخوانيًا وقطريًا في لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، قبل أن ينضم موقع ديلي نيوز إيجيبت والبورصة إلى القائمة.

وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيوجه مذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع ، بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مصرية.

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