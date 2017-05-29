الأزهر يحذر طلاب الشهادة الثانوية من مواقع الغش ويؤكد: هدفها الخداع

كتب - محمود مصطفى:

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادة النحو.

وأوضح الأزهر في بيان له اليوم الاثنين، أن اللجنة بدأت دون أي مشاكل في الأسئلة من أي منطقة وسادت حالة من الهدوء في جميع اللجان.

ولفت الأزهر إلى أنه بالاطلاع على ما ورد بمواقع التواصل الاجتماعي من أسئلة لمادة النحو، تبين أنها من النموذج التجريبي.

وحذر قطاع المعاهد الطلاب من الانسياق وراء تلك المواقع التي تحاول خداعهم.

وقررت لجان المتابعة، استبعاد رئيس لجنة أبو مناع بمنطقة قنا لعدم قدرته على ضبط اللجنة وتم تكليف أخر بمعرفة رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة.

وقررت لجان المتابعة، استبعاد رئيس لجنة حفنا بالشرقية ومقرها بلبيس الابتدائي، لعدم القيام بمهامه وتم تكليف رئيسًا أخر بمعرفة رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة.

وقررت اللجان، تحرير محضر غش بالهاتف المحمول لطالب بلجنة معهد فؤاد خميس بالعاشر من رمضان.