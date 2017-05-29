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الشرطة الألمانية تلغي تحذيرها بشأن سيارة مشبوهة في برلين

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تلغي تحذيرها بشأن سيارة مشبوهة في برلين

01:32 م الإثنين 29 مايو 2017

الشرطة الألمانية تلغي تحذيرها بشأن سيارة مشبوهة في برلين

برلين- (د ب أ):

ألغت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين تحذيرها بشأن سيارة مشبوهة في حي شونيبرج برلين.

وكانت الشرطة استدعت في وقت سابق اليوم فنيين جنائيين لفحص السيارة التي تم العثور في أرضية مقعدها الخلفي على حاوية بنزين وكابل.

وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأسلاك كانت على ما يبدو لوحدة شحن يو إس بي مصنوعة يدويا في السيارة"، مضيفة أنه سيجرى حاليا التحقق من هوية صاحب السيارة.

وكانت متحدثة باسم الشرطة ذكرت في وقت سابق أن لوحة أرقام السيارة "بي إم دابليو"، المركونة على المدرج المخصص لسير الحافلات، تم الإبلاغ عن سرقتها.

وتولى 40 شرطيا تأمين المكان المحيط بالسيارة المشبوهة الموجودة في الشارع الرئيسي لحي شونبيرج.

وتم استدعاء خبراء من مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين لفحص السيارة بمساعدة إنسان آلي متخصص.

وبحسب بيانات الشرطة على تويتر فحص خبير إبطال المفرقعات بنفسه الأشياء المشبوهة التي أحضرها الإنسان الآلي من السيارة.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أن الإنسان الآلي بإمكانه الاقتراب من السيارة عبر توجيهه من بعد وفتح بابها أو زجاجها.

وتم إجلاء دار لرعاية الأطفال مجاورة لمكان السيارة، كما طلبت السلطات من سكان المنازل المحيطة بالمكوث في الجزء الخلفي من منازلهم.

وأغلقت السلطات الشارع الرئيسي في المنطقة من الجانبين.

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