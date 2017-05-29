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إزالة 41 حالة تعد بـ3 مراكز في أسيوط

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مصراوي Masrawy

إزالة 41 حالة تعد بـ3 مراكز في أسيوط

01:37 م الإثنين 29 مايو 2017

إزالة 41 حالة تعد بـ3 مراكز في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، إن حملات إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة لليوم الثالث عشر على التوالى، أسفرت عن إزالة 41 حالة تعد على مساحة 455 فدانا و98 ألفا و38 مترا بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تطبيق القانون واسترداد حقوقها، إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين.

فيما أوضح المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، أن الحملات أسفرت في اليوم الثالث عشر عن إزالة 6 حالات داخل الزمام بمركز أسيوط بمساحة 223 مترا و30 حالة تعدٍ خارج الزمام بمركز منفلوط بمساحة 450 فدانا.

وأشار السكرتير العام، إلى استمرار عمل لجان تقنين وضع اليد وتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد، طبقًا للضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة، وبما لايتعارض مع مصلحة الدولة.

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