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قاتل أبناء عمه بالمنوفية: "قتلتهم علشان افتروا عليا أنا وإخواتي"

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مصراوي Masrawy

قاتل أبناء عمه بالمنوفية: "قتلتهم علشان افتروا عليا أنا وإخواتي"

01:37 م الإثنين 29 مايو 2017

المنوفية مروة فاضل:

لم تمنعه أيام شهر رمضان الكريم من ارتكاب جريمته، وقتل أولاد عمه الاثنين، وإصابة شقيقهما الثالث وزوجات المتوفين بمدينة منوف، في محافظة المنوفية.

تراكمت الخلافات بين رمضان عبد المنعم دعوش، 28 سنة، استورجي، وأبناء عمه المجاورين له في المنزل، فأحضر بندقيته الخرطوش وتوجهه لمنزلهم عقب إفطارهم مباشرة، ليقتل اثنين منهم ويصيب الثالث وزوجاتهم.

وقال المتهم بالقتل في تحقيقات الشرطة، إن أولاد عمهم "افتروا" عليه هو وأشقائه، وظلموهم في الميراث، وتوجد بينهم خلافات متراكمة ولا يتحدثون مع بعضهم البعض منذ وقت طويل.

وأضاف بتجدد المناوشات بينه وبين أبناء عمومته أول يوم رمضان، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، لتتجدد أمس الأحد، فحمل بندقيته وأطلق النار عليهم أثناء الإفطار، انتقاما منهم.

ونفى ندمه على فعلته، قائلا: "كانوا شايفين نفسهم علينا، فاكرين إنهم أقوى مننا، وافتروا علينا كتير".

كان اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا بالواقعة، ومقتل صبحي فرج إبراهيم، 48 سنة، عامل بناء، وشقيقه "محمد"، نقاش عقب إصابتهما بطلق ناري من ابن عمهما، وإصابة زوجة المتوفى الأول "عايدة دعوش"، وابنته "دنيا"، 15 عاما، وشقيق الأول "أحمد"، فلاح، وزوجته "سيدة كرم"، بإصابات برش خرطوش.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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