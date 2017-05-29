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التشكيل المتوقع للأهلي أمام مصر للمقاصة

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام مصر للمقاصة التشكيل المتوقع للأهلي أمام مصر للمقاصة

التحرير

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يحتضن الجيش بالسويس لقاء النادي الأهلي أمام نظيره للمقاصة، المقام في تمام الساعة العاشرة مساًء، بقيادة الحكم محمد فاروق، بينما سيكون كل سمير جمال ومحمد عبدالمجيد مساعدين له، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، في ختام الجولة الثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

وتعد تلك المواجهة حاسمة لحسم تتويج النادي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ39 في تاريخه، في حال تحقيقه الفوز أو التعادل أمام الفريق الفيومي اليوم، كما يأمل رجال البدري في تكرار فوز لقاء الذهاب (1-0)، الذي أقيم بستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أحمد فتحي - عمرو السولية - مؤمن زكريا - كريم نيدفيد - جونيور أجايي.

خط الهجوم: عمرو جمال.

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التحرير

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