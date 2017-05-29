أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«رياضة البرلمان» تطالب بزيادة ميزانية وزارة الشباب

Google+ Print
«رياضة البرلمان» تطالب بزيادة ميزانية وزارة الشباب «رياضة البرلمان» تطالب بزيادة ميزانية وزارة الشباب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

جددت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفضها للموازنة المخصصة لوزارة الشباب والرياضة، والمجلسين القوميين للرياضة والشباب وستاد القاهرة.

 

وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل اللجنة خلال اجتماع، اليوم الاثنين، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2017-2018 للشباب والرياضة، إن الاعتمادات المخصصة لوزارة الشباب والرياضة لا تكفي محافظة واحدة.. وأضاف قائلا :«وبعد كده بيسألوا عن التطرف والمخدرات والبطالة».

 

شاهد أيضا

وطالب «الزياتي» وزارتي المالية والتخطيط، بإعادة النظر في المخصصات المالية لقطاعي الشباب والرياضة، موضحا أنها لا تليق ولا تتناسب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

 

وأضاف «لو اهتمينا بالقطاعات المهمة دي مش هنلاقي شباب قاعدين على القهاوي ولا بيشربوا مخدرات». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الجبلاية تشكر وزارتي الدفاع والرياضة بعد حل مشكلة «سام»

الجبلاية تشكر وزارتي الدفاع والرياضة بعد حل مشكلة «سام»

فرج عامر : لو اهتمينا بالرياضة "مش هنلاقي شباب علي القهاوي ولا بيشربوا مخدرات"

فرج عامر : لو اهتمينا بالرياضة "مش هنلاقي شباب علي القهاوي ولا بيشربوا مخدرات"

«رياضة البرلمان» تطالب بزيادة ميزانية وزارة الشباب

«رياضة البرلمان» تطالب بزيادة ميزانية وزارة الشباب

بطلان قرار وزير الرياضة بعدم إجراء انتخابات لحين صدور القانون الجديد

بطلان قرار وزير الرياضة بعدم إجراء انتخابات لحين صدور القانون الجديد