«رياضة البرلمان» تطالب بزيادة ميزانية وزارة الشباب

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جددت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفضها للموازنة المخصصة لوزارة الشباب والرياضة، والمجلسين القوميين للرياضة والشباب وستاد القاهرة.

وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل اللجنة خلال اجتماع، اليوم الاثنين، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2017-2018 للشباب والرياضة، إن الاعتمادات المخصصة لوزارة الشباب والرياضة لا تكفي محافظة واحدة.. وأضاف قائلا :«وبعد كده بيسألوا عن التطرف والمخدرات والبطالة».

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وطالب «الزياتي» وزارتي المالية والتخطيط، بإعادة النظر في المخصصات المالية لقطاعي الشباب والرياضة، موضحا أنها لا تليق ولا تتناسب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف «لو اهتمينا بالقطاعات المهمة دي مش هنلاقي شباب قاعدين على القهاوي ولا بيشربوا مخدرات».