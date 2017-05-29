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«الكهرباء» تتعاقد على مشروعات بـ 37.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات

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«الكهرباء» تتعاقد على مشروعات بـ 37.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات «الكهرباء» تتعاقد على مشروعات بـ 37.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات

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استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سفير سنغافورة بالقاهرة، Prenjith لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أن شاكر استعرض الموقف الحالي لمشروعات الكهرباء القائمة والمشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذتها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها خلال الفترات الماضية وتحويل العجز إلى فائض. 
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، حيث يجرى حاليًا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية حوالى 37.5 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وأضاف الدكتور شاكر أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء تتركز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة.
وأعرب سفير سنغافورة بالقاهرة، عن رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستفادة من خبراتها.
وفي نهاية اللقاء وجه السفير دعوة رسمية من وزير الكهرباء والطاقة السنغافورى للدكتور محمد شاكر للمشاركة كمتحدث رسمي في المؤتمر الذي تنظمه سنغافورة خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك بمناسبة الأسبوع العالمى لطاقة بسنغافورة.

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