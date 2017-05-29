«القوى العاملة بالبرلمان»: فصل العاملين في القطاع الخاص سيكون بحكم قضائي

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أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فصل العامل فى القطاع الخاص وفقا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية التى سيتم إنشائها وفقا للقانون.

وقال «وهب الله»: «إن اللجنة اطمأنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التى كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال فى القانون الجديد».

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جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين من العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.