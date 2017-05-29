أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«القوى العاملة بالبرلمان»: فصل العاملين في القطاع الخاص سيكون بحكم قضائي

Google+ Print
«القوى العاملة بالبرلمان»: فصل العاملين في القطاع الخاص سيكون بحكم قضائي «القوى العاملة بالبرلمان»: فصل العاملين في القطاع الخاص سيكون بحكم قضائي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فصل العامل فى القطاع الخاص وفقا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية التى سيتم إنشائها وفقا للقانون.

 

وقال «وهب الله»: «إن اللجنة اطمأنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التى كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال فى القانون الجديد».

شاهد أيضا

 

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين من العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة

"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة

نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني

نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني

أزمة «هالة صدقي» مع «عفاريت عدلي علام».. صراعات الفنانين في دراما رمضان

أزمة «هالة صدقي» مع «عفاريت عدلي علام».. صراعات الفنانين في دراما رمضان

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه