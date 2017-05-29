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«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة

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«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة «مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة

التحرير

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وجه النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، رسالة اليوم الإثنين، إلى كل مؤسسات الدولة، مطالبهم بسرعة استكمال استرداد أراضي الدولة المنهوبة، والعمل كشركاء مع مجلس النواب الذي سيتعامل مع هذا الملف من خلال كل النواب في مختلف المحافظات، لحماية حقوق الشعب المصري.

 

وأوضح النائب مجدي ملك في كلمته التي وجهها إلى مؤسسات الدولة أن هناك العديد من أراضي الدولة تم الاستيلاء عليها خلال الفترات السابقة، والآن القيادة السياسية لديها إرادة قوية على استرداد الأراضي المنهوبة، مثل أراضي هيئة التنمية السياحية، وأراضي هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاصلاح الزراعي، وأراضي طرح النهر، وأراضي وزارة الأوقاف.

 

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وأضاف قائلا : «نحتاج انتفاضة حقيقية من مؤسسات الدولة، ليكونوا شركاء مع مجلس النواب في الدفاع عن حق الشعب، ونحن كنواب للشعب أقسمنا على أننا لن نترك أي حق للشعب المصري إلا واستردناه، وأقسمنا على حماية حقوق الشعب».

 

وأكد «ملك» أن ملف أراضي الدولة المنهوية سيتم التعامل معه من كل النواب في كل المحافظات، وهناك تنسيق كبير من النواب بالبرللمان على العمل في هذا الملف. 

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التحرير

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