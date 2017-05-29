وزيرة التخطيط: نسعى للاستفادة من البرتغال لتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين

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ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى مع سفيرة البرتغال فى القاهرة مادالينا فيشر مشروعات التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى التى يتم تطبيقها فى البلدين.

وأشارت السعيد فى تصريحات صحفية لها اليوم الإثنين الى ان الحكومة تسعى الى ميكنة الخدمات الحكومية التى يحصل عليها المواطنين من خلال مشروع يقوم على الربط الالكترونى بين الوزارات والخدمات التى تقدمها، ويساعد على سرعة تبادل البيانات الكترونياً ويضمن توزيع الخدمات الحكومية للمستفيدين المستهدفين بسرعة، مع ضمان عدم تكرار الحصول عليها.

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وناقشت السعيد سبل الاستفادة من خبرات البرتغال فى المشروعات التى نفذتها خلال السنوات الماضية مثل آليات تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وزيادة عمليات التشاور والتشاركية مع المواطنين وقطاع الأعمال ازاء الخدمات الحكومية المقدمة لهم.، بالاضافة الى مقترحات تتعلق بتقليل الأعباء الإدارية عن المواطنين ومجتمع الأعمال، والدروس المستفادة من تطبيق توحيد قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على بدء التباحث حول اعداد مذكرة تفاهم تحدد أشكال التعاون المقترحة للاستفادة من الخبرات البرتغالية فى مجالات عمل الوزارة، بالاضافة الى تنظيم ورشة عمل بالقاهرة للتعريف بتجربة البرتغال فى اصلاح الجهاز الحكومى، ودراسة امكانية عقد تؤامه بين المؤسسات المعنية بالاصلاح الادارى، والتدريب لدى الجانبين، فى ظل توجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج شامل للاصلاح الادارى يتضمن رفع قدرات العاملين فى الجهاز الحكومى كأولوية أولى.