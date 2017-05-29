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«مروان»: الحكومة مهتمة بإصدار قانون المنظمات النقابية بما يضمن حرية العمل النقابي

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«مروان»: الحكومة مهتمة بإصدار قانون المنظمات النقابية بما يضمن حرية العمل النقابي «مروان»: الحكومة مهتمة بإصدار قانون المنظمات النقابية بما يضمن حرية العمل النقابي

التحرير

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أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اهتمام بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بالشكل الذي يتيح حرية العمل النقابي، وبما يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

 

وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم إلي أن الحكومة أعدت مشروع القانون وقدمته للبرلمان، وبدأت لجنة القوى العاملة في المناقشة بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.


وأوضح أن مشروع القانون احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية وأتاح لها الحق في ممارسة أنشطتها دون تدخل.

 

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أضاف، أن مشروع القانون أتاح حق العاملين في تكوين اللجان النقابية في المنشآت، بينما حظر تكوين هذه المنظمات على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو سياسي، حتى لا تخرج عن الهدف الذي أنشأت من أجله.


ولفت «مروان» إلى أن القانون حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمات أو لوائحها الداخلية قواعد تميز بين أعضائها، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة.

 

وأكد أن الحكومة في انتظار انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع القانون وإقراره لما سيكون له تأثير في تفعيل العمل النقابي في

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التحرير

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