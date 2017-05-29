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سانا: الجيش السورى يقصف بالمدفعية مواقع لـ"داعش" بدير الزور

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مصراوي Masrawy

سانا: الجيش السورى يقصف بالمدفعية مواقع لـ"داعش" بدير الزور

01:13 م الإثنين 29 مايو 2017

دمشق – (أ ش أ ):
 نفذت وحدات من الجيش السورى اليوم، الاثنين، هجوما بالمدفعية على مواقع انتشار مسلحي تنظيم "داعش"الارهابى غرب مدينة دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكرى قوله: " إن وحدات المدفعية السورية نفذت رمايات نارية مركزة على محاور تحرك وتحصينات مسلحى "داعش" جنوب غرب تلة الصنوف بدير الزور، ما أسفر عن مقتل 6 من المسلحين وتدمير عربة مزودة بمدفع عيار 57مم".

كما نفذت المدفعية السورية رمايات على تجمعات "داعش" في منطقة تلول الغار بدير الزور، ما اسفر عن تدمير 4 نقاط محصنة للمسحلين وإيقاع العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم .

في سياق متصل، لقيت أمرأة مصرعها وأصيب 4 آخرون،اليوم، جراء استهداف مسلحى تنظيم "داعش" منازل السوريين فى حى القصور بدير الزور بالقذائف الصاروخية، الى جانب وقوع أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة.

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