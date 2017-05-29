مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 جراء حادث تدافع باستاد رياضي في هندوراس

تيجوسيجاليا – (أ ش أ):

أعلنت السلطات في هندوراس اليوم، الأثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء التدافع الشديد خارج استاد بالعاصمة تيجوسيحاليا.

وأوضحت الشرطة في بيان -نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن عدد التذاكر التي بيعت يفوق سعة الاستاد الذي امتلأ بينما كان عدد كبير من المتفرجين لا يزال بالخارج ما أثار غضبهم ودفعهم لمحاولة اقتحام الاستاد لمشاهدة المباراة بين فريقي ديبورتيفو موتاجوا وهندوراس بروجريسو.

وأضاف البيان أن قرابة 600 فرد شرطي يقومون بحراسة الاستاد بدأوا في التصدي للمتفرجين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في محاولة لدفعهم للتراجع.

كما نقلت الشبكة عن مصادر طبية قولها إن القتلى لقوا حتفهم جراء الاختناق وكسور بالعظام جراء السقوط، لافتة إلى أن احدى السيدات الحوامل قد أجهضت جراء الإصابات التي ألمت بها.

ورغم فوز فريق ديبورتيفو موتاجوا بالمباراة إلا أن رئيس النادي قال في تغريدة عبر موقع "تويتر" عقب المباراة إنه لا يوجد سبب للاحتفال مع ما وقع من أحداث خارج الاستاد.

