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بالصور- تعرف على قصة الطفل "زين" بطل إعلان التحدي؟

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مصراوي Masrawy

بالصور- تعرف على قصة الطفل "زين" بطل إعلان التحدي؟

12:52 م الإثنين 29 مايو 2017

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كتبت- ميرا ماهر:
بعد تساؤل العديد عن إعلان "التحدي هو زين"، الذي بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان، بمشاهد مسلسة لبعض الأشخاص الذين يتحدثون عن "زين البطل" دون أي ظهور للشخصية خلال الإعلان.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، بعض الصور والتي يقال أنها للطفل بطل الإعلان.

زين يوسف، 10 سنوات، أحد الاطفال المصابين بالسرطان، وقد تم تشخيص حالته بأنها أسوء أنواع السرطان، ومن الحالات النادرة، وهو سرطان الخلايا الجذعية من الدرجة الرابعة، وذلك منذ أن كان في السادسة من عمره. بحسب موقع " helpinghandsawo".

وبرغم صغر سن زين البطل، إلا أنه بدأ رحلة علاج صعبة للغاية، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع، وبعد الانتهاء من العلاج، ظهر المرض مرة أخرى في المخ، ورغم ذلك يحرص على زين على استكمال تعليمه والذهاب للمدرسة بشكل طبيبعي، بل ويمارس أيضا التايكوندو ويحمل الحزام الأسود.

ومازالت أسرة "زين" متمسكة بالأمل، كما أنها أنشأت صفحة بإسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدعم الطفل معنوياً والاستفادة من توجيه الحب له.
في حين أن الأسرة ترفض أي تبرعات لعلاج زين أو للمعيشة، فيما يغطي التأمين الطبي العلاج الجديد له.

 

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