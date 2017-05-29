إحالة 3 طلاب ومجند لمحكمة الجنايات بتهمة اغتصاب ممثلة مغمورة
إحالة 3 طلاب ومجند لمحكمة الجنايات بتهمة اغتصاب ممثلة مغمورة
12:57 م الإثنين 29 مايو 2017
كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، بإحالة 3 طلاب، ومجند لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم باغتصاب ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح، بعد اقتحام منزلها بمنطقة الطالبية.
ومن المقرر أن تنظر القضية أمام الدائرة الخامسة بجنايات الجيزة.
ووجهت النيابة للمتهمين "أحمد.م" 21 سنة طالب، و"محمد. ن" 20 سنة طالب، "محمد. ع" 20 سنة طالب، "على. ج" 22 سنة مجند، بمواقعة "أ. ح" بغير رضاها؛ وذلك بأن اقتحموا عليها مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم النارية مهدين أياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن ونزعوا عنها ملابسها كرهاً، وتناوبوا الاعتداء عليها.
البداية الواقعة بتلقي الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بأنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وفوجئت بـ4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح ناري ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.
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