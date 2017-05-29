مدير أمن القاهرة يتابع عملية إخماد حريق عقار بمصر الجديدة- (صور)
مدير أمن القاهرة يتابع عملية إخماد حريق عقار بمصر الجديدة- (صور)
12:40 م الإثنين 29 مايو 2017
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كتب - علاء عمران:
انتقل اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وقيادات المديرية، اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات السيطرة على الحريق نشب داخل عقار سكني بمنطقة مصر الجديدة.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بالعقار رقم 16 شارع ابراهيم اللقاني مصر الجديدة.
وعلى الفور انتقلت 6 سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى لسيطرة على اللسنة اللهب، وفرض كردون أمني في المنطقة.
وتبين بالفحص بان العقار مكون من ثلاثة طوابق فوق الأرضي، ونشب الحريق في الشقة بالطابق الثالث في مكتبة بغرفة المعيشة، وقامت قوات الاطفاء بمحاصرة كرات اللهب، والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.
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