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مدير أمن المنيا الجديد: هدفي إكمال الجهود السابقة.. ولدي مخزون عن ظروف المحافظة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن المنيا الجديد: هدفي إكمال الجهود السابقة.. ولدي مخزون عن ظروف المحافظة

12:56 م الإثنين 29 مايو 2017

مدير أمن المنيا الجديد: هدفي إكمال الجهود السابقة.. ولدي مخزون عن ظروف المحافظة

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا الجديد، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه ملمٌ بظروف العمل بمحافظة المنيا، بسبب شغله منصب نائب مدير أمن المنيا من قبل، عندما عمل حكمدارا للمحافظة.

وأوضح عبد المنصف، أن الجهد الأمني تراكمي، وأنه حضر للمنيا لاستكمال جهود القيادات الأمنية السابقة، معربا عن حماسه للعمل مع ضباط وأفراد الشرطة بالمنيا، الذين ضربوا مثلا في التفاني في العمل، لمجابهة الخروج علي القانون بكافة أشكاله.

وكشف عبد المنصف أنه سيبدأ عمله من داخل مديرية أمن المنيا، غدا الثلاثاء، لمتابعة الأوضاع والخطط الأمنية، ومتابعة جهود ضبط الإرهابيين الذين هاجموا زوار دير الأنبا صموئيل المعترف، صباح الجمعة الماضية، وقتلوا 28 وأصابوا أكثر من 25 آخرين.

يذكر أن اللواء ممدوح عبد المنصف شغل عدة مناصب، كنائب لمدير أمن البحيرة وحكمدار لمديرية أمن الإسماعيلية، وسبق له شغل منصب حكمدار المنيا، التي عاد إليها مديرا للأمن، بعد الحادث الإرهابي بدير الأنبا صموئيل.

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