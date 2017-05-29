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مانشستر سيتي يستعد لتحطيم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى

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مانشستر سيتي يستعد لتحطيم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى مانشستر سيتي يستعد لتحطيم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى

التحرير

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ذكرت "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الإثنين، أن البرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس، حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، سيصل إلى مدينة مانشستر اليوم تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية، مع نادي مانشستر سيتي غدًا الثلاثاء.

وأضافت سكاي سبورتس أن الحارس البرازيلي صاحب الـ23 عامًا سينتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة إنتقال ستحطم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى، وسوف تبلغ قيمة الصفقة نحو 34.8 مليون جنيه استرليني.

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ويعد الرقم القياسي العالمي الحالي لحارس المرمى هو 32.6 مليون جنيه استرليني، مسجل باسم الدولي الإيطالي جانلوليجي بوفون، عندما انتقل من صفوف بارما إلى يوفنتوس في عام 2001.

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