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كومان يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ

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كومان يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ كومان يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ

التحرير

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أشار اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان إلى تفكيره في الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ في ظل الموسم المخيب للأمال الذي حظي به رفقة العملاق البافاري وذلك حسبما نقلت صحيفة "كيكر" الألمانية.

وفشل كومان في حجز مكان أساسي له في تشكيل بايرن ميونيخ حيث ظهر في 19 مباراة فقط في الدوري الألماني ولم يسجل سوى هدفين.

وأوضح كومان أن الموسم كان صعبًا للغاية بالنسبة له، مشيرًا إلى صعوبة حجز مكان في التشكيل الأساسي لمدرب حدد اختيارته الأساسية بالفعل.

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ويلعب كومان معارا من صفوف يوفنتوس، ويرغب بايرن ميونيخ في شراء اللاعب بصورة نهائية مقايل 28 مليون يورو.

وأكد كومان أنه وعلى الرغم من الصعوبات التي وجدها هذا الموسم رفقة بايرن ميونيخ، إلا أنه يشعر بتواجده في حسابات الفريق المستقبلية وتحديدا من الموسم المقبل، حيث طالبه أنشيلوتي بمواصلة العمل وستتغير الأمور قريبا بالنسبة له.

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