جوارديولا يرغب في التعاقد مع مدافع «السيدة العجوز»

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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، إن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يريد التعاقد مع الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التايمز إلى أن بونوتشي صاحب الـ30 عامًا، يعد الخيار الأول لجواريدولا لتدعيم خط دفاع السيتي في الميركاتو القادم.

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أن المدرب الإسباني يسعى لاجراء إصلاح كبير في خطوط السيتي بالميركاتو، وبالتحديد على خط الدفاع الضعيف الذي يشغل تفكير جوارديولا، وذلك بعد الاستغناء عن بكاري سانيا وبابلو زباليتا وكليتشي.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تعاقد في وقت سابق مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو الفرنسي، مقابل 60 مليون جنيه استرليني تشمل بعض البنود والاضافات.