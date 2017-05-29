أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تأجيل فرض ضريبة على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات -
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحار -
اعترافات نقاش متهم بقتل طالب: حاول منعي من معاكسة شقيقته فطعنته -
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة -
نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني -
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور" -
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب -
استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

جوارديولا يرغب في التعاقد مع مدافع «السيدة العجوز»

Google+ Print
جوارديولا يرغب في التعاقد مع مدافع «السيدة العجوز» جوارديولا يرغب في التعاقد مع مدافع «السيدة العجوز»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، إن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يريد التعاقد مع الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التايمز إلى أن بونوتشي صاحب الـ30 عامًا، يعد الخيار الأول لجواريدولا لتدعيم خط دفاع السيتي في الميركاتو القادم.

شاهد أيضا

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن المدرب الإسباني يسعى لاجراء إصلاح كبير في خطوط السيتي بالميركاتو، وبالتحديد على خط الدفاع الضعيف الذي يشغل تفكير جوارديولا، وذلك بعد الاستغناء عن بكاري سانيا وبابلو زباليتا وكليتشي.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تعاقد في وقت سابق مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو الفرنسي، مقابل 60 مليون جنيه استرليني تشمل بعض البنود والاضافات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة

"التحرير" تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة

نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني

نقل جثمان الطفل يوسف إلى مشرحة زينهم..ووالدته: هتوحشني يا بني

أزمة «هالة صدقي» مع «عفاريت عدلي علام».. صراعات الفنانين في دراما رمضان

أزمة «هالة صدقي» مع «عفاريت عدلي علام».. صراعات الفنانين في دراما رمضان

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه