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سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2017 بمحلات الصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2017 بمحلات الصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2017 بمحلات الصاغة في مصر

اليوم الإثنين 29 مايو 2017 في الآن، متابعة لحظية، الذهب اليوم عالمياً ومحلياً، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة، لذلك سنقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض، سعر الذهب اليوم، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9.

كما نقدم لكم في هذا التقرير، سعر الجنيه الذهب، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم.

 

سعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2017:

 

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 723 إلى 726
عيار 22 663 إلى 665
عيار 21 633 إلى 635
عيار 18 543 إلى 544
عيار 14 422 إلى 423
عيار 12 362 إلى 363
الاونصة 22,499 إلى 22,570
الجنيه الذهب 5,064 إلى 5,080
الكيلو 723,429 إلى 725,714

 

 

المصدر : مصر 365

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